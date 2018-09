Forbrytelse og straff tema i svensk partilederdebatt

Moderaternas leder Ulf Kristersson hevdet under TV4s partilederdebatt torsdag kveld at Socialdemokraterna avviser flere forslag som kreves for å slå ned på gjengkriminalitet.

– I fjor ble 43 personer drept i 320 skyteepisoder. Til nå i år er 32 drept. Nesten hver by jeg har besøkt, melder om skyting og bilbranner som ryster byen. Vi må slå ned på gjengene. Vi vil fordoble straffen for gjengkriminelle, gi høyere lønn til politiet og fjerne strafferabatt, men dere sier nei til det, sa Kristersson.

– Vi er enige om at vi må knuse gjengkriminaliteten. Derfor har vi, til forskjell fra dere, fordoblet straffen for grovt våpenlovbrudd. En gang kunne man slippe ut fra fengsel samme dag. Nå slipper man ut etter to år, svarte Löfven.

– Saft- og bollepolitikk

Andre partiledere som sluttet seg til debatten var enige om at det er behov for forebyggende tiltak i det svenske samfunn. Men Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson mente at hardere straff er viktigere enn forebyggende tiltak.

– Saft- og bollepolitikken må ta slutt. Vi må dra inn i disse områdene og fysisk ta dem tilbake, sa SD-lederen.

Vänsterpartiets leder Jonas Sjöstedt tok også til orde for styrket politi og skjerpet straffenivå, men la mer vekt på forebyggende tiltak.

– Man må innse hva som ligger under. Det er der barnefattigdommen er stor, arbeidsledigheten høy og mange mislykkes på skolen at kriminaliteten blir stor, sa han.

– Fordummende

Liberalernas leder Jan Björklund konstaterte på sin side at torsdagens debatt var fordummende.

– Alle forstår jo at vi trenger begge deler. Men en viktig beslutning er når politiet vet hvem som har skutt, men man ikke kan få fellende dom, fordi gjengene skremmer skiten ut av vitnene. Vi må åpne for anonyme vitner, sa han.