Nå skal lokale nyheter prioriteres på Facebook

I et innlegg på nettopp Facebook sier Zuckerberg at målet med de varslede endringene er å sørge for at det sosiale mediet «ikke bare er moro, men også bra for din velvære og for samfunnet …».

Hittil i år har Facebook allerede sagt at innlegg fra venner og familie skal prioriteres foran bedrifter og andre sider man følger med på. Brukerne skal også være med på å rangere hvilke nyhetskilder som er troverdige i et forsøk på å motvirke spredningen av falske nyheter.

«I dag er vår neste oppdatering at vi skal løfte fram nyheter fra lokale kilder», skriver Zuckerberg mandag. Endringen rulles i første omgang ut i USA, men målet er å innføre det i flere land i løpet av året.

«Lokale nyheter hjelper oss til å forstå saker som er viktige i lokalsamfunnet og som påvirker livet vårt. Forskning antyder at det er en direkte korrelasjon mellom det å lese lokale nyheter og å delta i sivilsamfunnet», fortsetter sjefen for IT-giganten og sier brukerne stadig gir uttrykk for at de ønsker seg mer lokalstoff. Han sier også at reiser i USA har vist ham at innbyggerne har mye til felles når man kommer forbi de splittende sakene på riksplan.