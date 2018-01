FN ber om krisehjelp til palestinske flyktninger etter USA-kutt

UNRWAs generalsekretær, Pierre Krahenbuhl, betegner USAs beslutning som et lyn fra klar himmel og svært skadelig. FN-organisasjonen sørger for utdanning, helsestell og andre velferdstjenester for over fem millioner flyktninger i hele Midtøstenregionen.

Rundt to tredeler av de to millioner menneskene som bor på Gazastripen, er avhengige av hjelp fra UNRWA.

FN forsøker nå på sitt mest innstendige å skaffe til veie 500 millioner dollar for å sørge for at kjernevirksomheten til UNRWA ikke blir berørt av beslutninger som kan komme i tiden framover.

USA, UNRWAs største enkeltdonor, holder tilbake en innbetaling på 65 millioner dollar.