Frankrike ber Tyrkia stanse militæroperasjon i Syria

– Disse kampene må ta slutt, sier den franske forsvarsministeren Florence Parly søndag.

Han legger til at den tyrkiske operasjonen mot YPG potensielt kan ødelegge for kurdiske styrker som kjemper ved siden av koalisjonen som kriger mot IS i Syria.

Kommentarene hennes kommer omtrent samtidig som tyrkiske bakkestyrker krysset grensa nord i Syria i retning regionen og byen Afrin, som kontrolleres av YPG-militsen.

–Vår førsteprioritet er å kjempe mot terrorisme. Som et resultat av dette, vil jeg si alt som ødelegger for disse krigerne er en negativ ting, sier Parly.

Også Frankrikes utenriksminister er bekymret over situasjonen i Syria, og ber om et hastemøte i FNs sikkerhetsråd.

–Frankrike er veldig opptatt av situasjonen i Syria, og reagerer på at situasjonen nå forverres kraftig. Derfor har vi bedt om et møte i FNs sikkerhetsråd for å evaluere den alvorlige humanitære risikoen, sier forsvarsminister Jean-Yves Le Drian.

Le Drian sier videre at han har snakket med sin tyrkiske motpart via telefon tidligere søndag, men legger til at han også er bekymret for situasjonen i Øst-Ghouta og Idlib.