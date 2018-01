Trump sier han vil ha innvandrere fra alle steder

En journalist i Det hvite hus spurte tirsdag Trump om han ville ha flere innvandrere fra Norge.

– Vi vil at de skal komme fra alle steder, overalt, svarte Trump til pressen under et besøk fra Kasakhstans president Nursultan Nazarbajev.

Etter forrige ukes besøk fra statsminister Erna Solberg skal presidenten i et privat møte i Det ovale kontor ha sagt at han ønsket flere innvandrere fra Norge i stedet for fra «drittland» («shithole countries») i Latin-Amerika og Afrika.

Det skapte voldsomme reaksjoner og beskyldninger om rasisme. Trump avviste at han er rasist og har nektet for å ha brukt den vulgære betegnelsen.

Demokratenes senator Dick Durbin, som var på det aktuelle møtet, samt flere ikke navngitte personer, fastholder at Trump brukte ordene.

Saken skaper fortsatt overskrifter i amerikanske medier. Tirsdag vitnet Trumps minister for innenlands sikkerhet, Kirstjen Nielsen, under ed at hun ikke hørte Trump si «drittland» under møtet. I Senatets justiskomité sa Nielsen at både Trump og andre i rommet brukte harde ord under møtet.

I korridorene i Det hvite hus diskuteres det nå hvorvidt presidenten sa «shithole» eller «shithouse» – direkte oversatt «dritthull» eller «dritthus», melder nyhetsbyrået AP. En person som var med på møtet, har fortalt kolleger at de hørte sistnevnte begrep, mens andre støtter Durbins versjon, ifølge Aps kilde.