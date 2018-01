To funnet døde etter eksplosjon i bygård i Antwerpen

Politiet opplyste tirsdag at det ikke er snakk om terror. Trolig skyldtes eksplosjonen en gasslekkasje, melder kringkasteren RTBF.

Bygården og to nabobygninger raste sammen som følge av eksplosjonen. Flere bygninger ble også påført skader.

To omkomne ble funnet i ruinene av redningsmannskaper natt til tirsdag. De er så langt ikke identifisert. 14 andre ble skadd. Tilstanden er kritisk for to av dem.

Eksplosjonen fant sted i området Paardenmarkt, der det ligger mange studentboliger, i sentrum av Antwerpen.