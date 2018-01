Amerikansk foreldrepar siktet for tortur og mishandling av sine barn

Flere av barna var lenket til møbler med hengelåser da politiet ankom boligen i Perris sør i California søndag. Det var parets 17 år gamle datter som greide å rømme og varsle politiet.

Torsdag skulle David Allen Turpin (57) og Louise Anna Turpin (49) framstilles for varetektsfengsling, og samme dag opplyste politiet på en pressekonferanse at paret er siktet for å ha torturert og mishandlet barna i en årrekke, noe som kan gi dem livsvarig fengsel.

Barna er i alderen 2 til 29 år, og alle var sterkt avmagret da de ble funnet.

– Den eldste av søsknene, en kvinne på 29 år, veier bare 37 kilo, fortalte statsadvokat Mike Hestrin på pressekonferansen.

– Flere av barna har mangelfulle kognitive evner og mangler grunnleggende livskunnskaper, sa Hestrin videre.

Han fortalte også at barna hadde forklart at de kun fikk dusje en gang om året.

Turpin-familiens bolig ligger i et middelklassestrøk i byen Perris, om lag 110 kilometer sørøst for Los Angeles. Familien har bodd her siden 2014, men har aldri hatt kontakt med verken politiet eller sosialarbeidere.