Tortursiktet foreldrepar erklærer seg ikke skyldig

Flere av barna var lenket til møbler med kjetting og hengelåser da politiet ankom familiens boligen i Perris sør i California søndag.

– Dette er alvorlig følelsesmessig og fysisk mishandling, konstaterte statsadvokat Mike Hestrin på en pressekonferanse torsdag.

David Allen Turpin (57) og Louise Anna Turpin (49) er siktet for tolv tilfeller av tortur, tolv tilfeller av frihetsberøvelse, seks tilfeller barnemishandling og seks tilfeller av mishandling av en voksen som var avhengig av dem. Begge risikerer livsvarig fengsel.

I tillegg er faren siktet for utuktig omgang med et barn under 14 år, men detaljene rundt denne siktelsen er ikke kjent.

Paret ble torsdag framstilt for varetektsfengsling. Begge nektet seg skyldige. Både moren og faren var kledd i svart og var lenket på hender og føtter. De framsto som rolige.

Utsultet

Barna er i alderen 2 til 29 år, og alle var sterkt avmagret da de ble funnet. Foreldrene er ikke siktet for tortur og frihetsberøvelse mot toåringen.

– Den eldste av søsknene, en kvinne på 29 år, veier bare 37 kilo, opplyste Hestrin på pressekonferansen.

– Flere av barna har mangelfulle kognitive evner og mangler grunnleggende livskunnskaper, sa Hestrin videre.

Det var parets 17 år gamle datter som greide å rømme og varsle politiet. Hun har fortalt at hun hadde planlagt å rømme i to år. En av de andre søsknene rømte sammen med henne, men dro tilbake til huset på grunn av frykt.

Ifølge politiet har barna også forklart at de kun fikk dusje én gang i året, at de bare en sjelden gang fikk være ute i solen, og at de måtte nøye seg med ett måltid om dagen, skriver NBC News.

Straffet med fastlenking

De skal ha blitt slått, tatt kvelertak på og lenket fast til sengene sine i månedsvis uten tilgang til baderom. Dette skal ha vært som straff for at de for eksempel «lekte med vannet» når de vasket hendene.

Barna anklager også foreldrene for å ha kjøpt leker uten at de lot barna leke med dem, og for å ha bakt kaker uten at barna fikk smake.

Turpin-familiens bolig ligger i et middelklassestrøk i byen Perris, om lag 110 kilometer sørøst for Los Angeles. Familien har bodd her siden 2014, men har aldri hatt kontakt med verken politiet eller sosialarbeidere.

Slektninger av familien sier at de ikke hadde noen anelse om hva som pågikk.

– De var bare en vanlig familie, sier Betty Turpin, den 81 år gamle moren til familiefaren.

– Og de hadde så godt forhold til hverandre. Det er ikke noe jeg bare sier. Disse barna, vi var henrykte. De var så søte med hverandre, sier hun.

Det neste rettsmøtet for paret er planlagt å finne sted 23. februar.