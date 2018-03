Forsker som tror jorda er flat, ble skadd da hjemmelaget rakett krasjlandet

– Jeg er lettet, sa Hughes etter å ha blitt sjekket av helsepersonell. Han slapp unna med lette skader.

Oppskytingen fant sted lørdag, nær ørkenbyen Amboy i Mojaveørkenen, øst for Los Angeles. En rekke tekniske problemer gjorde at oppskytingen ble utsatt fra november. 61-åringen, som til vanlig er limousin-sjåfør, bygget om en bobil til utskytingsrampe og utviklet raketten i garasjen.

Uten nedtelling tok han av i raketten. Waldo Stakes, en medhjelper, anslår rakettens fart til 563 kilometer i timen da Hughes utløste rakettens fallskjerm. Han nådde en høyde på 570 meter.

Hughes falt for raskt, og løste ut en ekstra fallskjerm. Han landet med et dunk. Rakettens frontparti ble delt i to.

Matt Hartman / TT / NTB Scanpix

– Om jeg er glad for å ha gjennomført dette? Ja, det tror jeg. Jeg vil nok merke det i morgen når jeg ikke klarer å stå opp. Men i det minste kan jeg dra hjem nå, spise middag og være hos kattene mine, sa han.

Hughes var blitt kalt tulling både for å bygge rakett og for å hevde at jorda er flat. I forkant hadde Hughes gått høyt ut og slått fast at målet med prosjektet var å bevise at jorda er flat.

Det fikk han ikke svar på, så han planlegger nå å lage en ny rakett, eller «Rockoon» som han kaller det, som skal klare å frakte ham 110 kilometer opp i atmosfæren. Neste oppskyting er planlagt til august.