Sjømannskirken i Miami ruster seg for Irma

– Vi begynte å forberede oss alt på tirsdag, da vi forsto at orkanen Irma sannsynligvis ville ramme Florida. Den siste værmeldingen nå sier at det vil bli vind opp til tropisk storm lørdag. Natt til søndag vil det øke på til orkan, sier Normann.

Orkansikker

Sjømannskirken har plass til å ta imot 40–50 personer. Det er en ny kirke, bygd så sent som i 2011, og da som en såkalt «orkansikker» bygning etter lokale byggeforskrifter.

– Vi har handlet inn store mengder mat og vann, slik at vi kan huse 40-50 personer. Vi har også aggregat, noe som gjør at vi kan holde aircondition og kjøleskap i gang hvis det skulle skje noe med strømforsyningen, sier Normann, som bare har hatt jobben som sjømannsprest i 4 måneder.

– Jeg har aldri opplevd en orkan før, sier han.

18 personer hadde allerede sjekket inn i kirken midt på dagen fredag, selv om været da fortsatt var fint. Folk som bor i mobile homes og folk i høyblokker ved havet har fått beskjed om å evakuere, og flere av Sjømannskirkens faste brukere er i denne kategorien.

Teller på knappene

– Vi venter 6–7 til i løpet av lørdagen. I tillegg har vi kontakt med flere som teller på knappene om de skal komme hit eller bli der de er, sier sjømannspresten

Også studentorganisasjonen Ansa har anbefalt studenter i området om å evakuere til kirken om de ikke selv bor i orkansikkert hus.

Sjømannskirken ligger godt utenfor det som er definert som evakueringssoner, et par mil inn i landet fra kysten. Uteområdet er ryddet for løse gjenstander, førstehjelpsskrinet er klargjort, bilene er fylt med drivstoff, nødaggregatene er sjekket og det er ryddet plass til folk i kirkens lokaler.

Flatsenger

Flesteparten av orkangjestene innlosjeres i hallen, men det er også kapasitet i leiligheter, kontorer og bibliotek.

– Det blir flatsenger, da?

– Ja. Det blir madrasser på golvet. De som bor i området har med seg egne madrasser. Turistene sørger vi for å finne sengeplass til. Sjømannskirken i Miami er tilgjengelig og åpen for de som skulle trenge det. Det viktigste er at folk har et trygt sted å være og ikke tar noen sjanser.

Tomme for drivstoff

Malin Leitan fra Hommersåk er på ferie i Miami-området. Hun forteller om tomme butikkhyller i matbutikkene og bensinstasjoner som begynner å gå tomme for drivstoff.

– Taxisjåførene sier det er helt vilt med folk som trenger taxi. Når snart alle bensinstasjonene blir tomme for drivstoff blir det vanskelig for folk å komme seg vekk. Det er ekstremt lange køer til drivstoff og sandsekker. Mange får ikke fylt opp tanken. Vi har sikret oss mat og drikke selv, og har heldigvis fått rom på et hotell der vi føler oss trygge, sier Leitan.

Audun Sæbø Norman

Orkansikker

Sjømannskirken har plass til å ta imot 40–50 personer. Det er en ny kirke, bygd så sent som i 2011, og da som en såkalt «orkansikker» bygning etter lokale byggeforskrifter.

– Vi har handlet inn store mengder mat og vann, slik at vi kan huse 40-50 personer. Vi har også aggregat, noe som gjør at vi kan holde aircondition og kjøleskap i gang hvis det skulle skje noe med strømforsyningen, sier Normann, som bare har hatt jobben som sjømannsprest i 4 måneder.

– Jeg har aldri opplevd en orkan før, sier han.

18 personer hadde allerede sjekket inn i kirken midt på dagen fredag, selv om været da fortsatt var fint. Folk som bor i mobile homes og folk i høyblokker ved havet har fått beskjed om å evakuere, og flere av Sjømannskirkens faste brukere er i denne kategorien.

Teller på knappene

– Vi venter 6–7 til i løpet av lørdagen. I tillegg har vi kontakt med flere som teller på knappene om de skal komme hit eller bli der de er, sier sjømannspresten

Også studentorganisasjonen Ansa har anbefalt studenter i området om å evakuere til kirken om de ikke selv bor i orkansikkert hus.

Sjømannskirken ligger godt utenfor det som er definert som evakueringssoner, et par mil inn i landet fra kysten. Uteområdet er ryddet for løse gjenstander, førstehjelpsskrinet er klargjort, bilene er fylt med drivstoff, nødaggregatene er sjekket og det er ryddet plass til folk i kirkens lokaler.

Flatsenger

Flesteparten av orkangjestene innlosjeres i hallen, men det er også kapasitet i leiligheter, kontorer og bibliotek.

– Det blir flatsenger, da?

– Ja. Det blir madrasser på golvet. De som bor i området har med seg egne madrasser. Turistene sørger vi for å finne sengeplass til. Sjømannskirken i Miami er tilgjengelig og åpen for de som skulle trenge det. Det viktigste er at folk har et trygt sted å være og ikke tar noen sjanser.

Tomme for drivstoff

Malin Leitan fra Hommersåk er på ferie i Miami-området. Hun forteller om tomme butikkhyller i matbutikkene og bensinstasjoner som begynner å gå tomme for drivstoff.

– Taxisjåførene sier det er helt vilt med folk som trenger taxi. Når snart alle bensinstasjonene blir tomme for drivstoff blir det vanskelig for folk å komme seg vekk. Det er ekstremt lange køer til drivstoff og sandsekker. Mange får ikke fylt opp tanken. Vi har sikret oss mat og drikke selv, og har heldigvis fått rom på et hotell der vi føler oss trygge, sier Leitan.