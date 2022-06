Internasjonal fordømmelse av russisk angrep mot folksomt kjøpesenter

13 personer meldes å være drept og 40 såret i et russisk angrep på et kjøpesenter i Ukraina. Norge fordømmer det som et tilsiktet angrep mot sivilbefolkningen.

Bildene fra de ukrainske nødetatene viser at det brøt ut brann i kjøpesenteret etter angrepet mandag.

Kjøpesenteret som ble rammet av rakettangrepet, ligger i byen Krementsjuk.

Tallet på drepte er fryktet å stige, opplyser guvernør Dmitro Lunin.

Han forteller at redningsmannskapene fortsetter å finkjemme de ulmende restene av kjøpesenteret i håp om å finne ofre.

1.000 personer

– Antallet ofre er umulig å forestille seg, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på Telegram.

Ifølge ham skal det ha oppholdt seg minst 1.000 personer på kjøpesenteret da angrepet skjedde.

– Det er håpløst å be om anstendighet og menneskelighet fra Russland, fortsetter presidenten.

Ifølge Oleksij Danilov, lederen for Ukrainas sikkerhetsråd, traff en rakett kjøpesenteret og en annen et idrettsanlegg.

Det ukrainske forsvaret opplyser at rakettene ble avfyrt fra langtrekkende bombefly av typen TU-22M3 over regionen Kursk i Russland.

– Ondskap og umenneskelighet

Angrepet viser nivået av ondskap og umenneskelighet som Russlands president Vladimir Putin står for, uttaler Storbritannias statsminister Boris Johnson.

– Putin må innse at hans oppførsel ikke gjør annet enn å styrke Storbritannias og de andre G7-landenes beslutning om å stå ved Ukrainas side så lenge det trengs, sier Johnson.

USAs utenriksminister Antony Blinken lover å holde Russland ansvarlig for angrepet.

– Verden er forferdet over Russlands rakettangrep, som traff et folksomt ukrainsk kjøpesenter, det siste i en rekke av grusomheter, skriver utenriksministeren på Twitter.

Fordømmes

FNs generalsekretær António Guterres fordømmer angrepet.

– Igjen må vi understreke at partene er underlagt internasjonale lover om å beskytte sivile og sivil infrastruktur, sier Stephane Dujarric, FN-sjefens talsperson.

Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt kaller nyheten om angrepet på kjøpesenteret sjokkerende.

– Norge fordømmer Russlands vilkårlige og tilsiktede angrep som rammer sivilbefolkningen og sivil infrastruktur, skriver hun i en uttalelse til NTB.

Krementsjuk ligger i Poltava fylke, ved elva Dnipro. Det bor om lag 200.000 innbyggere i byen.