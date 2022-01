Donald Trump og hans to eldste barn stevnet som vitner i New York

NEW YORK: Påtalemyndigheten i New York har begjært vitnemål fra USAs tidligere president Donald Trump og hans to eldste barn i tilknytning til en sivil etterforskning.

Donald Trump er under etterforskning i delstaten New York.

NTB

Stevningen fra justisminister Letitia James' kontor, som er delstatens øverste juridiske ansvarlige, ble avgitt i desember og ble kjent da rettsdokumentene ble offentliggjort mandag.

Saken er knyttet til en pågående gransking av familiens forretningspraksis, nærmere bestemt en «etterforskning av verdisettingen av eiendommer eid eller kontrollert» av Trump og hans selskap Trump Organization, ifølge justisministerens kontor.

James' kontor har begjært både vitnemål og dokumenter fra Trump, sønnen Donald Trump Jr. og datteren Ivanka Trump.

Trump-søksmål

En dommer i delstaten som også har håndtert tidligere rettstvister i forbindelse med etterforskningen, gikk mandag med på å høre argumenter i saken om stevningene.

Trump-familien har antydet at de vil motsette seg stevningene og ventes å begjære at de avvises. Washington Post meldte i desember at James har bedt Trump om å personlig avlegge vitnemål på hennes kontor den 7. januar. Siden har Trump saksøkt James i en føderal domstol i et forsøk på å få en slutt på etterforskningen.

To år

Demokraten James har brukt mer enn to år på å undersøke hvorvidt Trump Organization førte banker eller skattemyndigheter bak lyset om verdien på deres eiendommer.

Mistanken går ut på at eiendomsgruppen skal ha overdrevet verdiene av eiendommene overfor bankene for å få bedre lånebetingelser, og at den rapporterte inn langt lavere verdier til skattevesenet for å spare skatt.

Spørsmålet er om de er overvurdert for å fremskaffe mer gunstige lånevilkår – eller undervurdert for å spare skatt.

Rettsdokumentene som ble offentliggjort mandag, viser for første gang at etterforskerne i New York forsøker å få informasjon fra Ivanka Trump og hennes bror Donald Trump Jr. Her er de to under farens valgkampinnspurt i Kenosha i november 2020.

«Heksejakt»

Trump hevder granskingen er politisk motivert og har anklaget justisministeren for å krenke hans konstitusjonelle rettigheter for å sverte ham. Tidligere har den republikanske ekspresidenten omtalt både James' etterforskning og en parallell kriminaletterforskning fra påtalemyndigheten i Manhattan, som ledd i en heksejakt.

Disse påstandene ble gjentatt av Trump-familiens advokat Alina Habba mandag.

– Hennes handlinger er en trussel mot vårt demokrati, og jeg akter å holde henne ansvarlig i største grad, sier Habba om justisministeren.

– På tross av gjentatte forsøk fra Trump Organization på å forsinke vår etterforskning, er vi trygge på at våre spørsmål vil bli besvart, og at sannheten vil avdekkes – for ingen er hevet over loven, sier en talsperson for James.

I fjor ble en annen av Trumps sønner stevnet av James' kontor. Det endte med at en dommer tvang Eric Trump, som har en lederstilling i Trump Organization, til å la seg avhøre om saken.