Robert Kennedys drapsmann besluttet prøveløslatt

En løslatelsesnemnd i San Diego har bestemt at Sirhan Sirhan, mannen som er dømt for drapet på Robert F. Kennedy i 1968, kan løslates på prøve.

Sirhan Sirhan under et rettsmøte i San Diego der han ble løslatt på prøve.

NTB-AFP

Publisert: Publisert: Nå nettopp

I et rettsmøte i San Diego fredag lyktes han i sitt 16. forsøk å bli løslatt på prøve, etter 53 år i fengsel. For første gang ville påtalemyndigheten denne gangen ikke argumentere mot løslatelse.

Beslutningen til løslatelsesnemnda betyr ikke at 77 år gamle Sirhan blir løslatt umiddelbart. Beslutningen må gjennom en tre måneder lang vurdering, og til slutt er det opp til guvernør Gavin Newsom å godta løslatelsen.

Sirhan Sirhan ble først dømt til døden for drapet, men dommen ble gjort om til livstids fengsel i 1972.

Bobby Kennedy, lillebroren til tidligere president John F. Kennedy, var på god vei til å bli Demokratenes presidentkandidat da han ble drept under et valgkampmøte på et hotell i Los Angeles.

Drapet skjedde bare et par måneder etter at borgerrettighetslederen Martin Luther King ble drept, på et tidspunkt da USA var dypt splittet på grunn av Vietnamkrigen.

Sirhan forklarte i sitt første TV-intervju i 1989 at motivet for drapet var hans skuffelse over Kennedys støtte til Israel.

For to år siden havnet palestinsk-jordanske Sirhan Sirhan på sykehus etter å ha blitt stukket ned av en medfange.