Koronasmitte? Ellers takk!

De travle gatene i Auckland ligger øde, etter at myndighetene på ny har stengt ned New Zealand.

KORONA: Mange rister på hodet over at New Zealand stenger ned igjen. Regjeringen i landet insisterer på at det ikke skal være ett eneste tilfelle av korona der.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden