Motstridende meldinger om kuppforsøk i Guinea

En gruppe spesialsoldater i Guinea hevder å ha avsatt og pågrepet president Alpha Condé og oppløst regjeringen. Men meldingen avkreftes av andre kilder.

Det er motstridende meldinger om at Guineas president Alpha Condé (bildet) er avsatt i et kupp.

For mindre enn 2 timer siden

Det brøt ut heftig skyting i nærheten av presidentpalasset i Guineas hovedstad Conakry søndag morgen.

Få timer senere viste videoer i sosiale medier president Alpha Condé som angivelig ble pågrepet og ført bort av spesialsoldater fra hæren. I en av videoen ber soldatene Condé om å bekrefte at han er uskadd. Men han nekter å svare, melder BBC.

Kort tid etter meldte regjeringen til Condé at kuppforsøket i det lille vestafrikanske landet var avverget og at angrepet mot presidentpalasset var slått tilbake.

Har tatt over TV-stasjon

Men senere samme dag tok noen soldater kontroll over den statlige TV-stasjonen, og en offiser kunngjorde at Condé var pågrepet av hærens spesialstyrker og at grunnloven var opphevet.

– Personifiseringen av politikken er over. Vi vil ikke lenger la én mann styre hele politikken, det vil vi la folket gjøre, sier offiseren, som navngis som oberst Mamadi Doumbouya.

Ifølge BBC opplyser soldatene at alle landes grenser samt luftrommet, er stengt.

Hvor den 83 år gamle presidenten befinner seg, var søndag ettermiddag ikke kjent.

Årelange konflikter

Guinea på vestkysten av Afrika er blant verdens fattigste land og har vært hjemsøkt av vold og konflikt i årevis.

Conde ble gjenvalgt til en tredje periode i oktober i fjor etter å ha endret grunnloven som ikke tillot gjenvalg, men valget var preget av mange voldshendelser som kostet flere titall mennesker livet.