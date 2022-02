Stoltenberg ser ingen tegn til ned­trapping fra Russ­land

Russland viser ingen tegn til å trappe ned, sier Nato-sjef Jens Stoltenberg. Tvert imot har styrkeoppbyggingen rundt Ukraina økt, advarer han.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg møtte onsdag pressen før møtet med alliansens forsvarsministre. Ukraina-krisen overskygger agendaen for møtet.

NTB-Marie De Rosa og Johan Falnes

Kommentarene kommer etter at Russland tidligere onsdag kunngjorde at militærøvelsen på Krim-halvøya avsluttes.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg mener det gjenstår å se om det innebærer en reell nedtrapping.

– Så langt ser vi ingen nedtrapping på bakken. Tvert imot virker det som Russland fortsetter den militære oppbyggingen, sier han.

Militærøvelser avsluttes

Bakteppet er meldinger fra det russiske forsvarsdepartementet om at militærøvelsen på Krim-halvøya, som Russland har annektert, avsluttes.

«Enheter fra Det sørlige militære distriktet, som har fullført sin deltakelse i taktiske øvelser, forflytter seg til sine permanente utgangsstillinger», opplyser forsvarsdepartementet i Moskva.

Nyheten ble formidlet av det russiske nyhetsbyrået Ria Novosti onsdag morgen.

Kunngjøringen kommer etter at Russlands president Vladimir Putin tirsdag sa at det er innledet en delvis tilbaketrekking av styrker fra grenseområdene rundt Ukraina.

Russland har også gjennomført en stor øvelse i Hviterussland.

Troppeforflytninger

Amerikanske etterretningskilder har tidligere hevdet at Russland kan komme til å invadere Ukraina denne uken, samtidig som Nato-alliansens forsvarsministre er samlet i Brussel til et to dager langt møte. Krisen overskygger nå agendaen for møtet.

– Så langt har vi ikke sett noen russisk nedtrapping. Men vi følger selvfølgelig nøye med på hva de gjør. Hvis de virkelig begynner å trekke tilbake styrker, er det noe vi vil ønske velkommen. Men det gjenstår å se, sier Stoltenberg.

Han sier russiske styrker har forflyttet seg fram og tilbake hele tiden.

– Så bare det at vi ser styrkebevegelser, er ikke en bekreftelse på en ekte tilbaketrekning.

– Men trenden de siste ukene og månedene har vært en jevn økning i den russiske kapasitetene tett på de ukrainske grensene. Russland har fortsatt evne til å gjennomføre en fullskala invasjon av Ukraina uten noen varslingstid.

Kreml: Feilaktig

Russiske myndigheter betegner Natos analyse av russiske styrkebevegelser nær Ukraina som feilaktige.

– Natos vurdering av situasjonen er problematisk, sier Kreml-talsmann Dmitrij Peskov ifølge nyhetsbyrået Interfax.

Støre avventer

Også statsminister Jonas Gahr Støre er avventende til signalene fra Russland.

– Vi får i morgentimene melding om at det er tilbaketrekning av styrker, at militærøvelser på Krim er avsluttet. Det må vi analysere mer for å vite hva intensjonen bak det er, sa Støre i Stortingets spontane spørretime onsdag morgen.

Støre påpeker at det fortsatt foregår russiske militærøvelser i Hviterussland, tett på grensen til Ukraina.

– Og det har også vært slik tidligere, at på tampen av øvelser har det kommet militær aggresjon. Så kapasiteten til å gjennomføre militære angrep mot Ukraina er til stede. Hvorvidt viljen er der, det er et åpent spørsmål, sa han.

Vil fortsette dialogen

Stoltenberg gjør det klart at Nato-allierte fortsatt er villige til å sette seg ned og fortsette samtalene med Moskva.

– Vi håper virkelig at Russland vil gå inn i meningsfull dialog og velge diplomati i stedet for konfrontasjon. Og vi er klare til å sette oss ned og finne en politisk løsning.

Tirsdag sa Nato-sjefen at han er forsiktig optimist med tanke på situasjonen mellom Russland og Ukraina. Han gjentok budskapet onsdag.

– Jeg mener at det budskapet og de signalene som vi hørte fra Moskva i går, gir noe grunn til forsiktig optimisme. For det var et budskap om diplomati.

– Samtidig har vi ikke sett noen tilbaketrekking av russiske styrker. Det motstrider budskapet om en reell diplomatisk innsats. Så det gjenstår å se om det blir en russisk tilbaketrekning.

Møtte Putin

På pressetreffet onsdag morgen ble Stoltenberg konfrontert med uttalelsene fra Tysklands statsminister Olaf Scholz om at det ikke foreligger noen planer om å ta Ukraina inn i Nato. Den tyske statslederen var tirsdag i sitt første møte med Putin i Moskva.

– Mitt budskap er at det er opp til de 30 allierte å avgjøre dette. Russland bestemmer ikke hvem som skal være medlem av Nato eller ikke, svarte Stoltenberg.

Dette er en prinsippsak, fastholdt han.

– Det handler om å respektere den rettigheten alle land i Europa har til å velge sin egen vei.