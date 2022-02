Enoksen: Vanskelig å skille mellom sant og usant i Ukraina

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) frykter store politiske og humanitære konsekvenser dersom Russland går til en invasjon av Ukraina.

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) minner om at grensen mellom krig og fred i Ukraina kan være svært flytende. Foto: Johan Falnes / NTB

NTB

– Vi kan ikke si at det er krig enda. Men grensen mellom fred og krig er vanskelig, sa Enoksen til NRKs Helgemorgen.

Han sier man må ta høyde for at det bygges opp et bilde fra russisk side som skal fungere som en unnskyldning for å gå til krig.

– Hva som er sant og ikke er sant er vanskelig å skille mellom i situasjonen vi nå står i, sier forsvarsministeren.

Det ser imidlertid ikke ut til å være noen større militær trussel for Norge foreløpig.

– Vi ser ingen økt aktivitet i nord, sier Enoksen.

Russland foretar i øyeblikket en stor militærøvelse i Barentshavet utenfor Finnmark.

– Jeg vil understreke at Russland gjennomfører denne øvelsen nesten hvert år, men vanligvis på høsten. Det at de har flyttet den, samtidig som man har denne enorme opptrappingen mot Ukraina, demonstrerer først og fremst en enorm militær makt, sier forsvarsministeren.

Enoksen uttalte flere ganger i programmet at en slik krig vil ha enorme konsekvenser i hele Europa. Det dreier seg blant annet om store humanitære konsekvenser. Polen har forberedt seg på å ta imot store mengder ukrainske flyktninger.