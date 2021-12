Israel: Handel, innovasjon, fred og forsoning. Og litt okkupasjon

Det er torsdag kveld på et sentrumshotell i Stavanger. Ved et litt for høyt bord i lobbybaren sitter to menn og samtaler. Den ene er Israels ambassadør til Norge. Den andre er Aftenbladets journalist. Bestemte folk med plugg i øret ser til at ingen andre kommer i nærheten av dem.