Skotsk domstol sier suspensjonen av Parlamentet er ulovlig

Den siste rettsavgjørelsen setter til side en kjennelse om at rettsvesenet ikke har myndighet til å blande seg inn i statsminister Boris Johnsons politiske beslutning om å suspendere nasjonalforsamlingen, skriver The Guardian. Dommerne gikk likevel ikke så langt som å beordre en gjenåpning av Parlamentet

Regjeringen sier den er skuffet over beslutningen og anker til Storbritannias Høyesterett. En talsmann sier regjeringen mener suspensjonen er «lovlig og nødvendig».

Den offisielle begrunnelsen for suspensjonen er å gi regjeringen tid til å forberede trontalen 14. oktober, der regjeringens innenrikspolitiske planer skal legges fram.

– Kall inn Parlamentet

Opposisjonen gleder seg derimot over rettens konklusjon.

– Jeg setter pris på rettens kjennelse. Ingen som er ved sine fulle fem trodde på Boris Johnsons begrunnelse, skriver Labours brexitskyggeminister Keir Starmer på Twitter.

– Jeg oppfordrer nå statsministeren til å kalle Parlamentet sammen igjen umiddelbart, så vi kan debattere denne kjennelsen og avgjøre hva som skjer videre.

75 parlamentarikere

Skottlands høyesterettsjustitiarius, Lord Carloway, ledet trioen av dommere som sier suspensjonen er ulovlig. Domstolens begrunnelse er at «den har som mål å være til hinder for Parlamentet». De sier videre at parlamentets kontroll med regjeringen er en hjørnesten i styringsprinsippene som er nedfelt i konstitusjonen.

Statsministerens forespørsel til dronningen om å suspendere parlamentet «var lovstridig og derfor (...) uten virkning», konkluderer dommerne.

– Jeg er lettet over at min oppfatning om hvordan demokratiet fungerer – ved at Parlamentet fyller sin viktige konstitusjonelle rolle – støttes av Skottlands øverste domstol, sier høyesterettsadvokat Jolyon Maugham. Han leder Good Law Project, som har finansiert søksmålet.

– Prinsipielt er dette utrolig viktig. Statsministeren kan ikke behandle Parlamentet som et ubehagelig irritasjonsmoment.

75 parlamentarikere står bak saken som verserer i det skotske rettsvesenet. De mener den fem uker lange suspensjonen er grunnlovsstridig og er ment å hindre Parlamentet i å debattere og handle i brexitstriden.

Felles ankebehandling

Den seneste beslutningen fra Skottland går imot en kjennelse engelske dommere kom med i forrige uke. De konkluderte i Johnsons favør.

Britisk Høyesterett har planlagt en felles behandling av sakene fra Skottland og England, samt en sak fra Nord-Irland, førstkommende tirsdag. Skottland beholdt sitt eget rettsvesen etter sammenslåingen med England og Wales i 1707, men Storbritannias høyesterett er øverste rettsinstans i sivile saker for hele kongeriket.