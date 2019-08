Rio-ansatt hos Equinors underleverandør satt på den kaprede bussen

Anders Minge

– Det var ingen Equinor-ansatte involvert, men en ansatt hos en underleverandør var på bussen på vei til jobb, opplyser Erik Haaland, pressetalsmann i Equinor.

Det er i alt 490 Equinor-ansatte i Brasil. Blant dem er det om lag 50 nordmenn.

Haaland i Equinor forsikrer at de involverte i hendelsen som har tilknytning til selskapet vil bli godt ivaretatt.

– Vedkommende kom fra det uten skader og Equinor vil sammen med hans arbeidsgivernfølge ham opp i etterkant

Fakta: Equinor i Brasil Equinor i Brasil Etablert i Brasil: 2001. Ansatte: Øker nå antall ansatte, og har nå ca 500 medarbeidere i Brasil. Ca 50 av disse er norske. Eget område: Brasil er nå etablert som et eget forretningsområde i Equinor, og Margareth Øvrum ble fra årsskiftet 2018/19 ansatt som landssjef med plass i konsernledelsen. Produksjon: 90 000 fat per dag. Antall lisenser: Totalt 20. 9 som operatør, 11 som partner. Operatør for felt i produksjon:Peregrino-feltet. Partner for felt i produksjon:Roncador. Kjøpte seg opp til 25 prosent eierandel i desember 2017, noe som nesten tredoblet Equinor sin oljeproduksjon i landet. Felt under utvikling: Carcara, BM-C-33 (operatør for begge). Solprosjekt: Eier 40 prosent i Apondi solkraftverk. (Scatec Solar 60 prosent).

Helte bensin i bussen

Det var tirsdag morgen at en mann forsøkte å kapre en buss med 30–40 passasjerer da bussen var på vei inn til Rio.

Veiene over en bru ved Rio de Janeiro ble stengt midt i morgenrushet da en mann helte bensin ut i en buss med passasjerer, truet med å tenne på.

Etter fire timer meldte politiet at kapreren var skutt og drept, i følge NTB.

Mellom 30 og 40 personer ble holdt fanget etter at kapreren tok seg inn på bussen, som var på vei fra forstaden Niteroi og inn til Rio tidlig tirsdag morgen.

Etter hvert ble seks av passasjerene som var om bord, sluppet ut, og de fortalte at mannen helte ut bensin i bussen og truet med å tenne på. Ifølge brasilianske myndigheter identifiserte mannen seg som en politimann, men dette er ikke bekreftet.

Kapreren kom ikke med noen spesielle krav, og han ga inntrykk av å ha psykiske problemer, sier en talsperson for politiet til TV Globo.

Ingen av passasjerene som ble holdt fanget, ble skadd.

Equinors satsingsområde

Equinor har i lang tid investert tungt i Brasil og landet er blant selskapets store utlandssatsinger. Målet har vært at også øvrig norsk industri og næringsliv skulle følge i Equinors kjølvann og dra i land gode forretninger der. Både kronprins og statsminister Tidligere konserndirektør, Margareth Øvrum ble ansatt som landsjef i Brasil for ett år siden.

Øvrum har lang fartstid i selskapet og har erfart dramatiske situasjoner også tidligere. I 2013, da selskapet ble rammet av en terrorhandling i In Amenas i Algerie, var det Øvrum som ble ansvarlig for å holde kontakten med de pårørende og etterlatte ved krisesenteret som selskapet etablerte utenfor Bergen. Fem nordmenn døde i terrorangrepet.

50 nordmenn

Blant de 50 nordmennene i Brasil er blant annet familien Haaland/Killingberg fra Sola:

Ekteparet Ida Christina Killingberg og Eivind Koppang flyttet fra Hålandsmarka i Sola til Rio de Janeiro i Brasil for knappe to år siden. Trebarnsfamilien flyttet til millionbyen Rio de Janeiro i Brasil da Ida Christina sin arbeidsgiver, Equinor trengte ny leder for HR-avdelingen i Brasil, landet som er blitt så viktig for selskapet, og der stadig flere medarbeidere ansettes.