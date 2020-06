Trumps helse i fokus etter ustø gange

USAs president Donald Trump skyldte på en svært glatt rampe da han så ut til å miste balansen etter en tale lørdag.

President Donald Trump taler til kadettene som avslutter sine studier på krigsskolen West Point. Foto: Alex Brandon / AP / NTB scanpix

NTB-AFP-DPA

Presidentens ustø gange etter talen ved militærakademiet West Point lørdag utløste nye spekulasjoner om 74-åringens helse og ny latterliggjøring på sosiale medier.

– Rampen som jeg gikk ned etter talen, var svært lang og bratt, hadde ikke gelender, og var framfor alt svært glatt, sa han.

– Det siste jeg ville, var å falle slik at de falske mediene kunne gjøre narr av meg. På de siste ti meterne løp jeg. Momentum, sa han.

Men journalister på stedet merket seg at været var tørt og at rampen ikke var spesielt bratt. Og at han måtte ta et par ekstra skritt på slutten.

Det er alltid mye oppmerksomhet om amerikanske presidenters helse, men Trump har generelt framstått som svært sprek til å være 74 år gammel, selv om den siste legeundersøkelsen påpekte at han er overvektig.

Siden han jevnlig gjør narr av helsetilstanden til sin sannsynlige rival til høsten, Joe Biden, som er over tre år eldre enn ham, vil spørsmålet om kandidatenes helse bli et tema i valgkampen.

Flere andre episoder de siste dagene har også vakt oppmerksomhet. Lørdag måtte han bruke begge hender for å løfte et glass vann til munnen under en tale, og han hadde også trøbbel med å uttale navnene til flere berømte amerikanere, blant dem generalene Ulysses S. Grant og Douglas MacArthur.