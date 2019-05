USA øker toll på kinesiske varer – Kina lover mottiltak

Dermed er en tolløkning fra 10 til 25 prosent på kinesiske varer til en verdi av 200 milliarder dollar innført. Varene inkluderer matvarer, møbler og kofferter.

Det hvite hus varslet torsdag kveld lokal tid at samtalene mellom Kina og USA fortsetter fredag, men tollinnføringen kan skape nye spenninger mellom partene. Kina varsler at de vil komme med «nødvendige mottiltak».

Amerikanske forbrukere

Amerikanske importører og forbrukere er de som umiddelbart vil måtte betale prisen for dette, men Trumps håp er at amerikanerne i stedet for å importere fra Kina skal utvikle, produsere og kjøpe amerikanske produkter og på den måten få fart på USAs økonomi.

Trump håper også at tolltrusselen skal få Kina til å øke kvotene for import av amerikanske landbruksvarer for på den måten å få ned USAs enorme handelsunderskudd med landet.

Handelsunderskudd

USAs sterke økonomi fører til at amerikanerne bruker mye penger på importvarer, noe som gjør at handelsunderskuddet øker. Trump tolker imidlertid handelsunderskuddet som et tegn på svakhet og resultatet av urettferdige handelsavtaler.

De fleste økonomer mener imidlertid at det ikke er mulig å kombinere en kraftig økonomisk vekst med å krympe handelsunderskuddet.

Handelskonflikten mellom USA og Kina har pågått i lang tid, men framdriften har til tider vært laber. Tidligere denne uken ble Kina anklaget for å ha gått tilbake på en rekke tidligere løfter i handelssamtalene.