Twitter merker Trump-meldinger som villedende

SOSIALE MEDIER: Twitter tilbakeviser to Trump-meldinger etter å ha faktasjekket dem og utstyrt dem med advarsler. Presidenten mener det er et brudd på ytringsfriheten.

Publisert: Nå nettopp

Donald Trump er rasende, etter at twittermeldingene hans er blitt utstyrt med advarsler om uriktig innhold. Foto: Evan Vucci, AP/Scanpix

Trump tar til motmæle og truer med å gripe inn, mens han beskylder mikrobloggtjenesten for å kneble ytringsfriheten, og blande seg i presidentvalget.

Advarselen om at det er uriktig innhold i presidentens twitter-meldinger arter seg som blå lenker, utstyrt med utropstegn. Bakgrunnen er at Donald Trump hevder at stemmegivning gjennom posten fører til valgfusk, og en litt mer delikat sak som materialiserte seg tirsdag, men den skal vi komme tilbake til.

Når det kommer til brevstemmer ved presidentvalget 3. november, er dette et spørsmål som er blitt mer og mer aktuelt. Valgdatoen rykker nærmere, mens koronaviruset rir USA som en mare. Hvordan skal valget gjennomføres? Demokratene foreslår at velgerne kan stemme via posten. Donald Trump, som ventelig vil tjene på lav valgdeltakelse, er uenig.

Men tirsdag fikk Twitter kritikk for å publisere meldinger der Trump insinuerte at programlederen og den tidligere kongressmannen Joe Scarborough sto bak et drap på praktikanten Lori Klausutis, som døde av hjertefeil. Det er Klausutis enkemann som har henvendt seg til Twitter. Han har bedt om at meldingene til Trump blir slettet.

Scarborough kaller Trumps meldinger «ondskapsfulle» og «løgnaktige». Twitter nektet å slette meldingene, men gikk til det skritt å merke senere twittermeldinger fra presidenten med advarsler.

Her er Trumps twittermeldinger påført advarsler.

Ytringsfrihet

Dette fikk Donald Trump til å tvitre at ikke bare Twitter, men hele Silicon Valley – der viktige deler av USAs teknoindustri holder til – er imot ham, og vil prøve å blande seg i valgkampen. Det er denne konspirasjonsteorien Trump legger til grunn for påstanden om at det hele er et brudd på ytringsfriheten.

– Det har vært en gradvis endring i måten Twitter modererer innholdet på. I dag tar selskapet større ansvar for å fremme et sunt ordskifte, sier jussprofessor Tiffany C. Li til The New York Times.

De første månedene i Det hvite hus la Trump ut ni twittermeldinger daglig i gjennomsnitt. Senere har han fått fart på fingrene, og tvitrer i dag gjennomsnittlig 29 ganger til dagen. Twitter er blitt en svært viktig kommunikasjonskanal for den tidligere realitystjernen og eiendomsutvikleren fra New York.

Donald Trump har over 80 millioner følgere på Twitter, og teknologiselskapet i California er møtt med massiv kritikk de siste årene, for å slippe gjennom løgn og mobbing fra presidenten.

Verktøy for undertrykkelse

Joan Donovan forsker på desinformasjon ved Harvard-universitetet i USA. Hun sier dette til The New York Times:

– Hvis verdens ledere ikke må holde samme standard som vanlige folk, kan de bruke sosiale medier til å undertrykke, forfølge og kneble andre.

Trumps valgkampsjef Brad Pascale mener at Twitter har fått en politisk slagside, og sier det er derfor Trump-kampanjen har trukket alle sine reklamer fra nettstedet.

Her er det kanskje på plass med en liten faktasjekk igjen: Twitter forbød faktisk politisk reklame i fjor.

Twitter er blitt kritisert i harde ordelag for å slippe gjennom russisk desinformasjon foran presidentvalget i 2016, som gikk ut på å få velgere til å la være å stemme på Det demokratiske partiet. I 2018 måtte twittersjef Jack Dorsey krype til korset under en kongresshøring, og love å stoppe fremtidige forsøk på å overtale velgerne til ikke å delta i demokratiet.

Biden vil ha faktasjekk

Til CNN sier demokratenes presidentkandidat Joe Biden:

– Jeg mener at de sosiale mediene må faktasjekke meldinger – for eksempel hvis presidenten ytrer noe helt vilt – og varsle hvis det er usannheter.

Samtidig er ikke Twitter den eneste plattformen Donald Trump bruker til å spre sine løgner og halvsannheter på. Meldingene om at Scarborough skulle stå bak drap på Klausutis ble også lagt ut på Facebook, men der har Trump langt færre lesere enn på Twitter.

I 2017 slo en twitteransatt av Trumps konto, men Twitter fikk den opp igjen etter 10 minutters nedetid. Andre statsledere har fått langt røffere behandling av Twitter: Både den venezuelanske presidenten Nicolás Maduro og hans brasilianske kollega Jair Bolsonaro har opplevd å få twittermeldinger slettet.

Men hvordan advarer egentlig Twitter om presidentens løgnaktighet?

Meldingene hans er blitt utstyrt med et utropstegn og en lenke til en faktasjekk. Den som følger lenken i meldingen om stemmegivning på posten, får kort og greit beskjed om at «Presidenten feilaktig påstår at brevstemmer vil føre til valgfusk, og at brevstemmer ifølge eksperter sjelden er forbundet med valgfusk» med eksempler fra blant annet Washington Post og CNN.

Det hele ifølge Donald Trump – et overgrep mot hans rett til frie ytringer.

– Til tross for størrelsen er Trump en liten mann, kommenterer CNN-journalist Anderson Cooper.