Nord-Korea sier landet har mistet tålmodigheten med USA

Nord-Korea advarer om at det personlig forholdet mellom lederne Kim Jong-un og Donald Trump alene ikke ville være nok til å forhindre at atomdiplomatiet sporer av.

Kim Yong-chol, som har ledet den nordkoreanske delegasjonen under atomforhandlingene med USA, sier at den vedvarende fiendtligheten kan bety at det kan bli skuddveksling når som helst.

Kim Yong-chol sa videre at Trump-administrasjonen tar grundig feil om den ignorerer fristen som er satt av Kim Jong-un for å bli enige om akseptable vilkår som kan berge atomforhandlingene.

I starten av oktober ble samtalene mellom Nord-Korea og USA i Sverige avbrutt fordi nordkoreanske forhandlere mente at USA ikke hadde tatt med seg noe som helst til forhandlingsbordet.

Landene har fått en ny invitasjon til et nytt møte i Sverige. USA har uttrykt vilje til å fortsette, mens Nord-Korea har vært mer tvilende.