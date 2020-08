Trump brukte landsmøtet til å benåde tidligere bankraner

President Donald Trump brukte deler av Republikanernes landsmøte til å benåde en tidligere kriminell som nå hjelper andre i overgangen fra fengsel til hverdag.

President Donald Trump brukte deler av Republikanernes landsmøte til å benåde en tidligere bankraner. Her fra presidentens tale mandag. Foto: Evan Vucci / AP / NTB scanpix

NTB-DPA

Benådningen skjedde i en forhåndsinnspilt video, som ble vist i starten på andre dag av Republikanernes landsmøte, og er et eksempel på hvordan Trump bruker presidentembetet i en partipolitisk sammenheng.

Trump har tidligere møtt Jon Ponder, den tidligere bankraneren som nå driver organisasjonen Hope for Prisoners.

Temaet landsmøtets andre dag er USA som mulighetenes land, og Det republikanske partiet framstiller seg som et parti for reform i rettsvesenet og nye sjanser.

Blant talerne tirsdag er også USAs utenriksminister Mike Pompeo. Han har spilt inn en tale under et besøk i Israel, til tross for at det i USA er lang tradisjon for at utenriksministre holder seg unna partipolitikk.