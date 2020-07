Tyskland kriminaliserer «upskirting»

I Tyskland blir det nå straffbart å stikke mobilkamera opp under skjørtet på personer og ta bilder av underlivet deres, såkalt «upskirting».

Publisert: Publisert: Nå nettopp

NTB-AP

Tyske folkevalgte har stemt for en lovendring som også kriminaliserer bilder og videoer av personer som har mistet livet i ulykker, og som er tatt uten tillatelse.

Loven ble fredag vedtatt av nasjonalforsamlingen i Berlin, og lovbrudd kan nå straffes med en bot eller fengsel i opptil to år. I fjor kom et lignende forbud på plass i England og Wales.

I loven refereres det til personer som med overlegg tar et uautorisert bilde av en intim del av et annet menneske ved å fotografere eller filme under klærne deres, såkalt «upskirting». Forbudet gjelder også fotografering og distribusjon av uautoriserte bilder som viser en død person på en svært krenkende måte.

Tidligere har det kun vært straffbart å ta obskøne bilder av levende ofre for ulykker.