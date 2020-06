Bolton nekter for at han vil stemme på Biden i november

President Donald Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton vil ikke stemme på Joe Biden ved høstens presidentvalg likevel.

Det skjer etter at det ble meldt av The Daily Telegraph at han ville stemme på Demokratenes kandidat i valget.

– Etter å ha sett presidenten på nært hold, kan jeg ikke gjøre det igjen.