Danmarks regjering vil forby tildekking av ansikt

– Forbudet skal ramme folk som går med burka, nikab eller finlandshette. Ifølge grunnloven kan man ikke innføre et forbud kun mot burkaer, sier justisminister Søren Pape Poulsen.

Forslaget ble tirsdag sendt ut på høring.

Statsminister Lars Løkke Rasmussens parti Venstre gikk i oktober ut med støtte til forslaget, som ble fremmet av høyrepopulistiske Dansk Folkeparti.

Flertall kan smuldre opp

Danske medier har tidligere meldt at det lå an til støtte fra et stort flertall i Folketinget. Men tirsdag ble det klart at flertallet kan ryke etter at partiet Liberal Alliance besluttet å fristille sine folketingsrepresentanter når forslaget kommer til avstemning. Regjeringspartiene står dermed ikke lenger samlet bak forslaget.

Talskvinne Christina Egelund i Liberal Alliance sier det er uenighet om forbud er riktig vei å gå, selv om det er en generell enighet om at plaggene er kvinneundertrykkende.

– Det er forskjellige hensyn og prinsipper som står på spill, som mange har sterke meninger om. På den bakgrunn har vi besluttet å fristille vår folketingsgruppe, sier Egelund til DR Nyheter.

Forbudt på buss, tillat i bil

Ifølge forslaget skal det bli forbudt å bære hetter, tørklær, masker, hjelm, heldekkende drakter og annet på offentlig sted. Det omfatter vei, fortau, stier, parker og butikker og kjøpesentre i åpningstiden. Forbudet gjelder også på offentlig transport, men ikke når man kjører i privatbil.

Samtidig presiseres det at det skal være lov å dekke ansiktet med vinterklær når det er kaldt. Kostymer og masker i forbindelse med halloween og fastelavn, og tildekking av ansiktet som følge av arbeidsmessige årsaker, er også på unntakslisten.

– Det kan eksempelvis være ved bruk av beskyttelsesutstyr, eller hvis man arbeider som butikkmaskot og i den forbindelse skal ha på seg et kostyme som dekker ansiktet, heter det i lovforslaget.

I enkelte religiøse sammenhenger som bryllup eller begravelse, kan det også være aktuelt å lempe på forbudet.

Skal ikke rive burkaen av kvinner

Det skal koste 1.000 kroner å forbryte seg mot loven. Gjengangere må regne med bøter på opptil 10.000 kroner.

Justisminister Pape Poulsen erkjenner at forslaget i bunn og grunn handler om å markere hvilke verdier som skal gjelde i det danske samfunnet. Han understreker at håndhevelse skal skje med respekt.

– Jeg vil ikke se noen polititjenestemann rive burkaen av kvinner på gaten. Hvis man bryter loven, så skal man tas med på stasjonen og ta av burkaen stille og rolig der, sier han. Eventuelt kan personen bortvises fra stedet og ta av plagget av hjemme, ifølge forslaget.

Arbeiderpartiet: Må ta diskusjonen

Arbeiderpartiet vil ikke utelukke at et forbud kan være aktuelt også i Norge. Innvandringspolitisk talsmann Masud Gharahkhani minner om at partiet tok initiativ i Stortinget til et forbud mot heldekkende ansiktsplagg i offentlige institusjoner.

Han sier til NTB at en utvidelse av et forbud er en diskusjon som vil være naturlig å ta.

– Jeg synes det er viktig at man kan se hverandre og jeg mener det er et kvinnefiendtlig plagg som vi ikke bør ha. Jeg synes vi skal være tydelige om det, sier han.