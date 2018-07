Thailand: Har boret over 100 hull inn i fjellet

Det hittil uprøvde redningstiltaket er et forsøk på å etablere nye veier de 13 innesperrede kan komme seg ut gjennom, opplyser provinsguvernør Narongsak Osottanakorn lørdag.

– Noen av hullene er så dype som 400 meter, men vi har ikke klart å finne stedet der de oppholder seg, ennå, sier han, og legger til at redningsarbeiderne mangler teknologien til å finne guttenes nøyaktige posisjon.

– Vi anslår at de er omtrent 600 meter ned, men vi vet ikke nøyaktig hvor målet vårt er, sier Osattanakorn.

Når det gjelder spørsmålet om mangel på oksygen i hulen, sier provinsguvernøren at redningsarbeiderne har greid å etablere en linje inn til hulen de kan pumpe inn frisk luft gjennom.

I tillegg har alle de minst viktige arbeiderne som holder til i kammer tre i grotten, der redningsbasen ligger, blitt trukket ut for å bevare oksygennivået inne i hulen.

12 gutter fra fotballaget Wild Boar og deres 25 år gamle trener har nå vært innesperret i hulen Tham Luang i Thailand i to uker.

Redningsledelsen sett på ulike muligheter for å få alle de 13 personene fraktet ut på en trygg måte, men oppgaven har vist seg vanskeligere enn først antatt. Fra lørdag er det ventet at et kraftig regnvær vil få vannstanden i grotten til å stige igjen. Da frykter myndighetene at det skal bli vanskelig, om ikke umulig, for dykkere å nå inn til guttene igjen