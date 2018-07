Ekspert tror Mays regjering kan kollapse

Avgangen innebærer ytterligere vanskeligheter for den allerede svekkede britiske statsministeren Theresa May. Davis trakk seg søndag kveld fordi han er uenig med May om veien videre i brexit-forhandlingene.

– Johnson opptrådt illojalt mot May, og har kommet med dårlig skjult kritikk av Mays uttalelser gjennom hele brexitperioden. Senest fredag var det med motvilje han aksepterte den myke brexitlinjen, sier Storbritannia-kjenner Per Edgar Kokkvold til NTB.

Den harde kjernen av EU-motstandere i det konservative partiet, som inkluderer utenriksminister Boris Johnson, har vært skeptisk til Mays brexit-kompromiss som ble inngått for noen dager siden. Det innebærer at Storbritannia holder seg nært til EUs regler for varehandel. De mener det vil begrense Storbritannias mulighet til å inngå nye handelsavtaler med andre land i verden, som USA.

– At Johnson nå går av har nok sammenheng med at han er misfornøyd med politikken. Men jeg regner også med at han tenker på sin egen karriere. De er ikke nødvendigvis onde, de tungene som sier at Johnson ikke gjør et eneste trekk, uten at han tenker på seg selv først, sier Kokkvold.

Latterliggjort av Corbyn

Johnsons plass blant de fremste EU-motstandere i Storbritannia gjorde at han en periode var den mest populære politikeren i landet, ifølge Kokkvold. Det er han ikke nå lenger.

– Brexit har splittet det konservative partiet og mange er åpne om at vennskap er ødelagt for alltid. Det er sterke følelser i sving. Johnsons avgang kan gjøre det enklere for de mer moderate, myke og pragmatiske EU-motstanderne i partiet å finne en felles linje, sier eksperten.

Labour-leder Jeremy Corbyn brukte anledningen til å gjøre narr av May da han i det britiske Underhuset siterte henne på uttalelsen om at brexitplanen ville «gjenopprette et samlet regjeringskabinett»

– Dette brexitkompromisset tok to år å danne og to dager å nedsable. Hvordan kan May få gode avtaler med 27 EU-land når hun ikke engang kan komme fram til en avtale med sin egen regjering, sa Corbyn.

Et politisk kaos

Øivind Bratberg, førstelektor ved Universitetet i Oslo, sier en allerede kaotisk tid for May blir enda mer kaotisk av at avgangene kommer i det en lang brexitprosess nærmer seg slutten.

– I et slikt kaos er det vanskelig å si hvilken retning dette vil ta. Men avgangen kan være en erkjennelse av at hvis Mays brexitlinje skal brytes, så må det skje nå, og med drastiske midler, sier han.

Bratberg poengterer at Johnson er uforutsigbar, og mener at det mest forutsigbare ved Johnson, er at han tar avgjørelser som gagner han selv.

– Nå spørs det om Johnson vil utfordre May, hennes rolle og lederskap. Framover vil det være en intens og voldsom diskusjon om brexit, og mye kan skje på kort tid, også at det hele kollapser for May, sier han.