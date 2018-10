Australia gjør som Trump: Vurderer å flytte ambassaden til Jerusalem

Trump valgte i fjor å flytte USAs ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem. Dette skapte sterke reaksjoner fra palestinerne og store deler av det internasjonale samfunnet.

Ifølge Scott kommer forslaget om å flytte ambassaden fra Australias tidligere ambassadør til Israel, Dave Sharma. Han er det konservative regjeringspartiet LPs kandidat i et avgjørende valg til helgen i et av Sydneys valgdistrikter der en høy andel av befolkningen er jøder.

Morrison poengterer at Australia fortsatt er forpliktet til å finne en tostatsløsning for konflikten mellom israelerne og palestinerne.

– Når fornuftige forslag som stemmer overens med vår politiske plassering og som i dette tilfellet støtter en tostatsløsning, legges fram, bør Australia være åpen for dette. Jeg er åpen for dette og vår regjering er åpen for det, sier han.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu fortalte nylig at han hadde snakket med Morrison og hilser flytteforslaget velkommen.