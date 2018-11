Ni land går sammen om ny europeisk styrke

Frankrike har fått med seg Belgia, Danmark, Estland, Nederland, Portugal, Spania, Storbritannia og Tyskland i den nye militærstyrken, som kalles European Intervention Initiative, eller EI2.

Det er ventet at Finland vil bli med etter hvert, og Frankrikes president Emmanuel Macron har gjort det klart at også Norge er invitert.

Formålet med onsdagens møte er å utarbeide et veikart for hvilke oppgaver den nye styrken skal prioritere. Styrken skal for eksempel kunne settes inn i konflikter eller i hjelpearbeidet etter naturkatastrofer.

– Det handler om å styrke den europeiske kapasiteten til uavhengig handling for å garantere for sikkerheten når det trengs, sier en kilde i det franske forsvarsdepartementet ifølge nyhetsbyrået AFP.

EI2-styrken skal være uavhengig av både EU og NATO.

Møtet i Paris holdes dagen etter at president Macron sa i et intervju med fransk radio at han ønsker en "ekte europeiske hær" for å sette Europa i stand til å kunne forsvare seg mot land som Russland og Kina – men også mot USA.

Ideen om en felles europeisk hær er dypt kontroversiell i Europa.