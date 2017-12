Åtte pågrepet etter journalistdrap på Malta

Caruana Galizia ble drept av en bilbombe nær hjemmet sitt i Bidjina på Malta 16. oktober.

Den 53 år gamle gravejournalisten, som blant annet hadde arbeidet for aviser som The Sunday Times og The Malta Independent, hadde i årevis skrevet kritisk om landets politikere og næringslivstopper og avdekket flere tilfeller av korrupsjon.

Tidligere i år avslørte hun at kona til statsminister Joseph Muscat, Michelle Muscat, hadde etablert et stråselskap og gjemt unna penger i skatteparadiset Panama.

EU-parlamentet reagerte sterkt på drapet og krevde grundig etterforskning. EU-parlamentarikerne besluttet også å ære den drepte journalisten ved å oppkalle presserommet sitt etter henne.

Mandag opplyste statsminister Joseph Muscat at åtte personer er pågrepet i saken, alle maltesiske statsborgere og flere av dem med kriminelt rulleblad.

De pågrepnes identitet er ikke kjent, ei heller hvilket motiv som ligger bak drapet på den velkjente gravejournalisten.

Påtalemyndigheten har nå 48 timer på seg til å avhøre de åtte og må deretter enten ta ut siktelse og kreve dem varetektsfengslet, eller løslate dem.