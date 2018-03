Le Pen mistenkt for å ha misbrukt mer EU-midler enn først antatt

Marine Le Pen ble i fjor siktet etter anklager om at hennes parti, Nasjonal front, ulovlig hadde brukt midler fra EU-parlamentet til å lønne medarbeidere som utførte oppgaver knyttet til hennes rolle som politiker i Frankrike, ikke i EU.

De to franske dommerne som vurderer saken, mistenker nå at misbruket av EU-midler kan ha foregått over en lengre periode enn først antatt, og at summen kan være betydelig mye høyere, melder avisa Le Journal du Dimanche søndag.

Marine Le Pen er i utgangspunktet siktet for å ha forsynt sitt parti med om lag fem millioner euro, som tilsvarer 48,1 millioner kroner. Dommerne mener den riktige summen kan være nærmere sju millioner euro – 67 millioner kroner. Midlene skal ha blitt brukt i tidsrommet fra juli 2009 til et stykke inn i 2012.

Le Pen har avvist anklagene mot seg selv og partiet. Skulle hun bli tiltalt og dømt for forholdet, har lovbruddet en strafferamme på opptil tre år i fengsel.

I forrige uke ble Le Pen er siktet for å ha publisert Twitter-meldinger med bilder av grufulle overgrep begått av IS-tilhengere.