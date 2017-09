FNs generalsekretær Guterres refser regimet i Myanmar

I en tale til Sikkerhetsrådet torsdag krevde Guterres at regjeringen i Myanmar stanser alle militære operasjoner og gir det globale, humanitære hjelpeapparatet tilgang til den konfliktrammede delstaten Rakhine i den vestlige delen av landet.

– Situasjonen har utviklet seg til å bli verdens raskest voksende flyktningkrise, et humanitært og menneskerettslig mareritt, sa Guterres.

Generalsekretæren sa at rohingyaenes status som statsløse er roten til krisen i landet. Han la til at det må bli slutt på tiår med diskriminering og doble standarder.

– Rohingyaene må i dag framvise dokumentasjon som de umulig kan oppdrive, for å få statsborgerskap i Myanmar, sa Guterres.

En halv million

Over en halv million rohingya-muslimer har flyktet fra Myanmar til Bangladesh siden slutten av august, ifølge FN. Norges Røde Kors sender et feltsykehus. Anslaget over ankomne flyktninger i Bangladesh ble torsdag hevet fra 480.000 til 501.800.

Hovedårsaken skal være at tallet nå omfatter flyktninger som ikke tidligere har vært inkludert – ikke at flyktningstrømmen har økt kraftig i det siste. En ekspertgruppe fra FN skulle torsdag ha besøkt grenseområdet, men det myanmarske vertskapet utsatte turen, angivelig på grunn av dårlig vær.

En talsmann for FNs lokalkontor i Myanmar sier de ikke har fatt annen beskjed enn av besøket er utsatt på grunn av værforholdene.

Stor operasjon

Norges Røde Kors sender fredag helsepersonell og et feltsykehus med 60 senger til Bangladesh. Generalsekretær Bernt G. Apeland sier det er akutt behov for helsehjelp til de rundt 500.000 flyktningene som har rømt fra den pågående volden i Myanmar.

– Over halvparten er barn, og mange har mistet sine foreldre. Vi sender vårt største feltsykehus og 28 nødhjelpsarbeidere og helsepersonell. Dette blir vår største nødhjelpsoperasjon siden det store jordskjelvet i Nepal våren 2015, sier Apeland.

Han beskriver forholdene i grenseområdet som ekstremt vanskelige, noe som gjør hjelpearbeidet viktig og utfordrende.

Harde kamper

Store grupper av rohingyaer begynte å krysse grensa mellom landene etter at Myanmar iverksatte en militæroperasjon i delstaten Rakhine 25. august.

De militære sier dette var et svar på en samordnet angrep som opprørske rohingyaer utførte mot rundt 30 politiposter tidlig om morgenen samme dag. Minst tolv ble drept. FNs kontor for menneskerettigheter i Genève sier at hæren overreagerer og beskriver den såkalte opprydningsaksjonen som etnisk rensking.

Flyktningene fra Myanmar kommer til Bangladesh langs ulike ruter. Mange hundre tusen har krysser en grenseelv mellom delstaten Rakhine og Bangladesh, mens andre kommer sjøveien

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) meldte torsdag at en båt med 120 rohingyaer kantret i Bengalbukta. Minst 13 er funnet omkommet, blant dem åtte barn.