Brexit fra nyttår, avtale haster

LONDON: Forhandlingene er gått inn i det som ligner den avgjørende uken. Kanskje ender det med en avtale mellom EU og Storbritannia, kanskje ikke. Her er et overblikk over hva vi vet kan skje etter nyttår – deal eller no deal.

Publisert: Publisert: Nå nettopp