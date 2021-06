– Et forræderi mot demokratiet

En valgplakat for Benjamin Netanyahus parti Likud minner om hvilket parti som ble størst ved vårens valg i Israel. TARA TODRAS-WHITEHILL, AP/NTB

ISRAEL: Det henger fremdeles en stor valgplakat, selv om valget ble ferdig for to måneder siden. «Netanyahu! Leder!» står det med store bokstaver, og ved siden av er det et portrett av mannen som nå ser ut til å være et stykke politisk fortid.

Publisert: Nå nettopp