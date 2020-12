USA og EU vil skvise Facebook

Pappfigurer som forestiller Facebook-sjef Mark Zuckerberg foran kongressbygningen i Washington D.C. Foto: Leah Millis, Reuters/NTB

TEKNOLOGI: EU vil regulere de store teknologi-selskapene, og USA krever at Facebook-konsernet splittes opp. Google, Apple og Amazon har heller ingen grunn til å føle seg trygge. Er festen over for teknologi-gigantene?

