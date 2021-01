Levninger og vrakrester funnet etter flystyrt i Indonesia

Det er funnet levninger utenfor kysten ved Indonesias hovedstad Jakarta, der et fly lørdag styrtet kort tid etter at det tok av. 62 mennesker var om bord.

Dykkere fra den indonesiske marinen leter etter passasjerflyet som styrtet like etter avgang fra Jakarta lørdag morgen. Søndag er det gjort funn av levninger. Foto: AP / NTB

NTB-AFP-AP

Publisert: Nå nettopp

Levninger, biter av klær og metallrester har blitt fisket opp av overflaten, og dykkere har funnet vrakrester på 23 meters dyp i Java-sjøen. Deler av flyskroget med flyets halenummer er blant det som er funnet.

Passasjerflyet fra det indonesiske lavprisselskapet Sriwijaya Air var på vei til Pontianak på øya Borneo da kontakten ble brutt kort tid etter avgang.

Myndighetene tror flyet gikk ned mellom øyene Lancang og Laki, der det er funnet vrakrester.

Forsvant etter fire minutter

Ifølge Indonesias transportminister Budi Karya Sumadi tok flyet av klokken 14.36 lokal tid, etter å ha blitt forsinket med en time.

Fire minutter senere ble det borte fra radaren, etter at piloten hadde kontaktet flygeledelsen for å stige til en høyde på 29.000 fot, tilsvarende 8.839 meter.

Ifølge nettstedet Flightradar24 , som overvåker internasjonal luftfart, mistet flyet over 10.000 fots høyde på under ett minutt.

Ifølge Sriwaijaya Air-sjef Jefferson Irwin Jauwena var det 26 år gamle flyet, som tidligere har vært i bruk i USA, flygedyktig og hadde gjennomført to flyginger tidligere samme dag.

– Ifølge vedlikeholdsrapporten så alt fint ut, og flyet var flygedyktig, sa han. Han la til at avgangen var forsinket på grunn av dårlig vær, og ikke på grunn av problemer med flyet.

Redningsmannskaper inspiserer vrakrester etter flystyrten utenfor Indonesia. 62 personer var om bord flyet. Foto: Achmad Ibrahim / AP / NTB

62 om bord

Det var 62 personer om bord i flyet, blant dem sju barn og tre babyer. Flyet, som er av typen Boeing 737-500, hadde et mannskap på seks personer.

– Våre tanker er med mannskapet, passasjerene og deres familier. Vi er i kontakt med flyselskapet og er klare til å støtte dem i denne vanskelige tiden, heter det i en uttalelse fra Boeing.

To krisesentre er opprettet, et ved flyplassen og et annet ved havna i Jakarta. Familier har vært samlet ved sentrene i påvente av nyheter om de savnede.

Trodde det var en bombe

Fiskere i området rundt Thousand Islands, en øygruppe nord for Jakarta, sier de hørte en stor eksplosjon rundt klokken 14.30.

– Vi hørte noe eksplodere. Vi trodde det var en bombe eller en tsunami, siden vi etterpå så et enormt plask i vannet, forteller fiskeren Solihin, som kun bruker ett navn, til nyhetsbyrået AP.

– Det regnet mye og været var veldig dårlig, så det var vanskelig å se klart. Men vi så plasket og en stor bølge etter lydene. Vi ble veldig sjokkerte, og så vrakrestene og drivstoffet rundt båten vår.

Max-styrt i 2018

Indonesia har slitt med flere transportulykker, både på land, i luften og på vannet, på grunn av gammel infrastruktur, dårlige sikkerhetsrutiner og overfylte ferger.

I oktober 2018 styrtet et Boeing 737 Max-fly med 189 personer om bord like etter avgang fra Jakarta. Alle mistet livet. Flyet som styrtet lørdag, hadde ikke programvaren som førte til at Max-flyet styrtet.

Nok et Max-fly styrtet i Etiopia fem måneder senere, og flyet ble deretter satt på bakken i 20 måneder.