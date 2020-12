Löfven forklarer seg for det svenske folk på Instagram

Sveriges statsminister Stefan Löfven ble like før jul observert på et kjøpesenter i Stockholm. Nå redegjør han for julehandelen sin i et innlegg på Instagram.

Statsminister Stefan Löfven har vært ute på julehandel, noe han har måttet tåle hard kritikk for. Foto: Jonas Ekströmer / TT / NTB

NTB-TT

Statsministeren har fått hard kritikk for å ha oppsøkt et kjøpesenter til tross for Folkhälsomyndighetens og hans egen oppfordring om at alle bør unngå steder med mange mennesker.

I Instagram-innlegget torsdag skriver Löfven at han forstår reaksjonene. Han oppgir at han har handlet mat, reparert en klokke, lett etter reservedeler til barberingsmaskinen, samt vært på Systembolaget for å kjøpe en julepresang til sin kone Ulla.

– I disse tilfellene har jeg sikret at det ikke har vært noen trengsel. Og selv jeg forsøker, akkurat som så mange andre, for øvrig å alltid følge Folkhälsomyndighetens råd og anbefalinger. I ettertid funderer jeg så klart på om for eksempel julepresangen til Ulla kunne vært bestilt på nettet i stedet, i god tid, skriver han.

Innlegget avsluttes med at Löfven ser framover, mot det nye året, og at han ser lys i horisonten som følge av blant annet vaksinen mot covid-19.