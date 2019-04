Bølge av skogbranner i Nord-Europa

De siste ukene har det vært skogbranner i Storbritannia, Sverige, Tyskland og Norge. Ifølge en talsperson for EUs organ for overvåking av skogbranner (Effis) har tallet på skogbranner i Europa i år vært «langt over snittet» for denne tiden av året.

– I år har det vært mye verre enn de siste ti årene, opplyser Effis til BBC.

Brannene kommer ifølge EU-organet av en «veldig tørr vinter i store deler av Europa», og situasjonen ser heller ikke ut til å bli noe bedre fremover, skal man tro de langsiktige prognosene.

I Norge er det nå stor fare for gress- og lyngbrann i så godt som hele landet, sør for Helgeland. Den siste uka har det vært flere større branner, sist i Sokndal i Rogaland.

Død vegetasjon tar lett fyr

Gress- og lyngbrannfare på våren er imidlertid ikke uvanlig i Norge, ifølge vakthavende meteorolog Marit Berger.

– Man får ofte stor gress- og lyngbrannfare på våren. Den døde vegetasjonen fra i fjor tørker veldig fort og tar lett fyr, sier Berger til NTB.

I fjor sommer ble det registrert hele 2.097 skogbranner i Norge – dobbelt så mange som i 2017 og 2016. På det meste herjet over 100 skogbranner samtidig, og NVE advarte mot at Norge må forberede seg på mer alvorlige tørkeperioder og flere skogbranner.

Ekstra tørt

Meteorologen mener at den tørre sommeren i fjor kan ha bidratt til ekstra tørre forhold nå på våren.

– Sommeren i fjor var ganske tørr og spesiell. Så det kan hende at det har blitt litt ekstra tørre forhold, og at den døde fjorårsvegetasjonen er ekstra lettantennelig. Det er heller ikke ofte man har såpass lange tørkeperioder på våren, slik vi har hatt i år, sier Berger.

Ifølge tall fra onsdag er det i april totalt målt 0,1 millimeter nedbør i Oslo, 0,4 millimeter i Stavanger, 2,1 millimeter i Bergen og 4 millimeter på Værnes. Til sammenligning er det målt 90 millimeter nedbør i Tromsø i samme periode.

Vanligvis pleier faren for gress- og lyngbrann å avta når planter og gress spirer, og ved nedbør.