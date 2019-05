Saudi-Arabia og allierte bomber Jemens hovedstad

Minst seks mennesker, fire av dem barn, skal være drept. Over 40 personer er såret, deriblant to russiske kvinner, opplyser helsedepartementet i Sana, som kontrolleres av de jemenittiske Houthi-opprørerne.

Støv, glasskår, metall og bygningsrester lå strødd igjen i gatene i bydelen al-Raqas etter bombingen, og røyk steg opp fra ruinene av en rekke bygninger. Med bare hendene lette innbyggere etter overlevende i ruinene, melder nyhetsbyrået AFPs korrespondent.

Den saudiledede koalisjonen bekrefter at de står bak angrepene, men sier de er rettet mot våpenlagre og andre militære mål blant annet i Sana.

Angrepene skjer få dager etter at Houthi-bevegelsen tok ansvar for droneangrep mot en viktig oljerørledning i det mektige nabolandet. Saudi-Arabia anklager Iran for å ha beordret sabotasjen.

Militære mål

Et øyevitne sier flyangrepene i Sana startet torsdag morgen mens mange jemenitter fortsatt lå og sov under fastemåneden ramadan.

Til nyhetsbyrået Reuters sa øyevitner at luftangrepene har rammet ni militære mål i og rundt hovedstaden. Opprørernes TV-kanal melder om totalt minst 19 angrep, 11 av dem i Sana.

Stockholm-avtalen

Samtidig raser kampene mellom saudistøttede styrker og Houthi-krigere i havnebyen Hodeida, melder Reuters. I tråd med en våpenhvileavtale fremforhandlet i Stockholm i fjor, trakk opprørerne seg denne uka ut av tre havner i området.

Det skulle bane vei for nye fredssamtaler og en tilbaketrekning av saudistøttede styrker for å sikre tilgang til matleveranser for millioner av jemenitter som trues av sult. Men hva som skjer videre, er fortsatt uklart.

FN trygler partene om å fortsette dialogen.

Iransk verktøy

Saudi-Arabia anklager Iran for å stå bak tirsdagens sabotasjeaangrep.

– Angrepet viser at disse militsene kun er et verktøy brukt av det iranske regimet for å implementere sin ekspansjonistiske agenda i regionen, og at de ikke er til stede for å beskytte folket, slik Houthi-opprørerne feilaktig hevder, sier den saudiarabiske viseforsvarsministeren Khalid bin Salman.

– Terrorhandlingene, som ble beordret av regimet i Teheran og utført av houthiene, gjør den pågående politiske innsatsen vanskelig, tilføyer han.

Houthiene, som kontrollerer store deler av det lutfattige landet, kalte sabotasjen mot Saudi-Arabias oljeindustri «et svar på angripernes fortsatte folkemord» i Jemen og varslet nye og spektakulære angrep.

Titusener av ofre

En regional koalisjon ledet av Saudi-Arabia gikk i mars 2015 til krig mot Houthi-bevegelsen i Jemen og har siden gjennomført nærmere 20.000 flyangrep mot mål i landet.

FN-eksperter anklager koalisjonen for å ha bombet sykehus, markedsplasser, boligområder, fengsler, fiskebåter, bryllup og begravelser, og ifølge Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) er over 57.000 mennesker drept.

Inkludert stridende har krigen krevd over 70.000 menneskeliv, ifølge nyhetsbyrået AP. 14 millioner mennesker, nesten halvparten av Jemens befolkning, trues ifølge FN av sult og er avhengige av matvarehjelp utenfra.

Saudi-Arabias allierte har siden 2015 erobret store deler av Sør-Jemen, men Sana og størsteparten av landets tett befolkede høyland er fortsatt på houthienes hender.