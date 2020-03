Italienerne i karantene synger fra balkongene

Italienere som kjeder seg der de sitter i karantene, har begynt å synge i kor fra sine balkonger i en rørende demonstrasjon av samhold i en vanskelig tid.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

En mann spiller gitar på balkongen sin mens folk nedover gata synger fra sine balkonger i Milano. Foto: Foto: Luca Bruno / AP / NTB scanpix

NTB

Videoer av syngende italienere på balkonger langs folketomme bygater i en rekke byer har begynt å gå viralt på sosiale medier.

Et slikt opptak fra byen Siena i Toscana er sett av 600.000 på Twitter. For å styrke samfunnsmoralen synger folk i Siena den tradisjonelle bypatriotiske Canto della Verbena om hjembyen sin og avslutter med et oppløftende siste vers av full hals.

På sosiale medier var mange rørt av solidariteten som fellessangen viste, og noen innrømmet at de fikk tårer i øynene, skriver avisa Independent.

Den italienske sangeren Andrea Sannino postet en samling opptak på Instagram av folk som synger hans sang Abbracciame (Omfavn meg) fra vinduene sine i hans hjemby Napoli.

Operasangeren Laura Baldassari lener seg ut av vinduet sitt for å synge sammen med andre i Milano. Foto: Foto: Luca Bruno / AP / NTB scanpix

La Macarena

En annen video, trolig fra Torino, viser folk som synger og danser La Macarena på sine balkonger i en boligblokk.

Dødstallet som følge av koronaviruset i Italia, som er det sterkest rammede landet i Europa, har kommet opp i 1.200, mens antall smittede har steget til over 15.000.

Siden mandag har stadig flere restriksjoner for å bremse koronaviruset ført til sterke begrensninger på folks bevegelsesfrihet. Store deler av landet er helt nedstengt, og folk er bedt om å forlate hjemmet kun når det er strengt nødvendig. Alle restauranter og utesteder er stengt, og det samme er de fleste butikker utenom supermarkeder.

Parker stengt

En av de siste kjærkomne adspredelsene utenfor hjemmet som folk i flere store byer hadde, var spaserturer i parken.

Men nå er også parker og lekeplasser stengt blant annet i Roma og Milano fordi det viste seg at for mange mennesker stimlet sammen og ikke holdt den påbudte avstanden til hverandre.

Alle kulturarrangementer er avlyst, og noen severdigheter har begynt å organisere online-arrangementer og virtuelle omvisninger på museer på nett for å bøte på kjedsomheten i de italienske hjemmene.