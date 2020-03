Italia stenger alle landets skoler

Italias utdanningsminister bekrefter at alle landets skoler og universiteter skal stenges fram til 15. mars for å hindre spredning av koronaviruset.

Skoler og universiteter i Italia blir stengt til midten av mars for å hindre spredning av koronaviruset. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

NTB-AFP-DPA

Bekreftelsen fra utdanningsminister Lucia Azzolina kom onsdag kveld da myndighetene i Roma la fram oppdaterte virustall.

Tidligere på dagen hadde det statlige italienske kringkastingsselskapet Rai og nyhetsbyråene Ansa og LaPresse meldt at statsminister Giuseppe Conte under et lukket regjeringsmøte besluttet å stenge landets læresteder fram til midten av mars, av frykt for spredning av koronaviruset. På det tidspunktet nektet Azzolina for at det var tatt en endelig beslutning om å stenge landets skoler og universiteter.

I Nord-Italia ble skoler og universiteter stengt alt for ti dager siden, og innbyggerne i flere landsbyer ble ilagt karantene i et forsøk på å hindre spredning av koronaviruset.

Italia er det landet i Europa som er hardest rammet av viruset.

De nye tallene onsdag kveld viser at 3.089 mennesker fått påvist smitte. 107 av disse er døde, mens 276 er friskmeldt.

De fleste av smittetilfellene er påvist i Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto og Piemonte nord i landet.

Flere flyselskap har stanset sine ruter til Nord-Italia, og Folkehelseinstituttet i Norge fraråder reiser til disse områdene.