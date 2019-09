Johnson «forsiktig optimist» med tanke på brexitavtale

Uttalelsen kom på et møte for regionale ledere innen politikk, næringsliv, utdanning og foreningsliv i Nord-England fredag. Da det ble åpnet for spørsmål, ble statsministeren spurt hva sannsynligheten for en brexitavtale er.

– Vi jobber utrolig hardt. Vi har gjort store fremskritt, sa Johnson, ifølge The Guardian.

– Vi får se hvor vi ender på mandag. Jeg er forsiktig optimist, men uansett hva som skjer, så skal vi ut 31. oktober, sa statsministeren i kongresshallen i Rotherham.

Førstkommende mandag reiser han til Luxembourg der han skal møte presidenten for EU-kommisjonen, Jean-Claude Juncker, for å diskutere den britiske utmeldingen.

Rett før Johnson fikk spørsmål om brexit, ble en person kastet ut av møtesalen etter at han ropte at statsministeren burde komme seg tilbake til Parlamentet og lytte til representantene der. Mandag suspenderte Johnson Parlamentet i en drøy måned fram til 14. oktober.

– Det vil være godt med tid til at Parlamentet kan vurdere den avtalen jeg håper å oppnå på EU-toppmøtet 17. og 18. oktober. Det er svaret mitt til herren som forlot møtet tidlig, og muligens ikke helt for egen maskin, kommenterte statsministeren.