100.000 mennesker må evakuere forsteder i Melbourne

Myndighetene ber rundt 100.000 mennesker om å evakuere fem forsteder i Melbourne som trues av kraftige branner.

Vann dumpes over en brann i nærheten av bolighus i Bundoora, Melbourne, mandag. Foto: Foto: Ellen Smith / AAP Images via AP / NTB scanpix

Det brenner i nærheten av boliger i Bundoora i delstaten Victoria mandag. Foto: Foto: Australian Broadcasting Corporation, Channel 7, Channel 9 via AP / NTB scanpix

Skogbrannene herjer stadig over hele det sørlige Australia. Mandag måtte brannvesenet i delstaten Victoria trekke seg tilbake da en voldsom skogbrann i East Gippsland ble blåst kraftigere av varm vind. Foto: Foto: Australian Broadcasting Corporation, Channel 7, Channel 9 via AP / NTB scanpix

Brannen i Bundoora, 16 kilometer nord for Melbourne sentrum, som har truet to større universiteter og flere boligområder, er inntil videre bremset, men er ikke under kontroll.

Myndighetene ber likevel folk komme seg bort fra forstedene etter at brannen har svidd av 40 hektar buskas utenfor tettbebyggelsen.

Samtidig meldes det at ytterligere en frivillig brannmann har mistet livet i New South Wales. Mannen døde da brannbilen han satt i, veltet, muligens på grunn av sterk vind. To andre brannmenn fikk brannskader i ulykken.

Tvunget til å rømme

Turister og brannvesenet ble tvunget til å rømme unna flammene da en hetebølge blåste nytt liv i kraftige branner øst i delstaten Victoria.

Myndighetene opplyste mandag at svært mange av de 30.000 turistene i det sørøstlige området Gippsland hadde fått beskjed om å evakuere fra branner i området.

Det er sommerferie i Australia, og svært mange har reist til de sørlige områdene i landet.

Langs et område på opptil 1.000 kilometer herjer over et titall voldsomme branner, flere av dem så kraftige at brannfolkene som forsøker å holde flammene nede, mandag ble tvunget til å trekke seg tilbake.

Situasjonen ble forverret før helgen med kraftig vind og stigende temperatur over hele landet. Vest i Australia ble det registrert 47 grader, men over hele landet, inkludert på Tasmania, har gradestokken steget til over 40 grader.

Lyn antente nye branner

I alt har myndighetene utstedt åtte nødvarsler for områdene ved East Gippsland. Søndag fryktet myndighetene at reisende kunne bli fanget på motorveiene dersom de måtte stenges på grunn av brann. I løpet av natten ble 16 nye branner antent av lynnedslag i området.

Sjefen for nødetatene i Victoria, Andrew Crisp, sa mandag at det i mange tilfeller var for sent å reise fra de utsatte områdene, og at han ikke kunne love hjelp til alle tilreisende som fremdeles befant seg der.

– Lukk alle dører

Lenger vest i delstaten, ved millionbyen Melbourne, truer flammene for første gang tettbebygde områder i bydelene Bundoora, Greensborough og Mill Park nord i byen.

Der ble beboere mandag bedt om å lukke alle dører, skru av ventilasjonsanlegg og søke tilflukt i rom med to utganger. Dersom de skulle bli tvunget til å flykte fra flammene, er de bedt om å søke mot områdene hvor brannene allerede hadde passert, skriver rikskringkasteren ABC News.

Fyrverkeri i Sydney

Hovedstaden Canberra og flere andre byer i Australia har kunngjort at de vil avlyse den årlige tradisjonen med nyttårsfyrverkeri. Sterk varme og kraftig vind er varslet for nyttårskvelden, og brannene herjer svært nær mange store og mellomstore byer.

Sydney fikk mandag grønt lys av brannvesenet til å skyte opp det verdenskjente fyrverkeriet over havna på tross av de mange brannene som herjer i landet.

En talsmann for byrådet i Sydney sier til avisa Sydney Morning Herald at byrådet er fast bestemt på at fyrverkeriet skal gjennomføres som planlagt.

– Sydney er en av de første byene i verden til å ønske det nye året velkommen, sa delstatens statsminister Gladys Berjiklian.

Nyttårsfyrverkeriet fra Sydneys landemerke Harbour Bridge bivånes årlig av mer enn én million mennesker på stedet og er svært innbringende for handelsstanden i byen.

