Harry og Meghan får oppfylt ønsket om mer frihet

Storbritannias dronning Elizabeth godtar at prins Harry og hertuginne Meghan vil bo deler av tiden i Canada.

Publisert:

Dronning Elizabeth på vei til gudstjeneste i en kirke i Sandringham i England søndag. Foto: Foto: Joe Giddens / PA / AP / NTB scanpix

NTB

Dronning Elizabeth (t.v.), hertuginne Meghan og prins Harry i Buckingham Palace i 2018. Foto: Foto: Matt Dunham / AP / NTB scanpix

Pressefolk utenfor Sandringham slott før det kongelige krisemøtet mandag. Foto: Foto: Frank Augstein / AP / NTB scanpix

I en uttalelse fra dronningen heter det at det vil bli en overgangsperiode hvor de to vil bo delvis i Canada og delvis i Storbritannia.

– Dette er komplekse saker som min familie må løse, og noe mer arbeid gjenstår. Men jeg har bedt om at de endelige avgjørelsene blir tatt de neste dagene, sier Elizabeth.

Uttalelsen kom etter et møte på Sandringham slott hvor medlemmer av kongefamilien har forsøkt å finne en løsning på krisen som oppsto da Harry og Meghan sa at de ønsker å trappe ned sine oppgaver som medlemmer av familien.

Dronningen gjør det klart at hun ville foretrukket at paret hadde fortsatt å utføre kongelige oppgaver på fulltid. Men hun forstår og respekterer deres ønske om å leve mer uavhengige liv.

«Megxit»

Harry og Meghans sjokkbeskjed i forrige uke, om at de ønsker å tre mer i bakgrunnen i kongefamilien, ble raskt døpt «Megxit» av britiske medier.

Dronningen innkalte både Harry, hans eldre bror William og brødrenes far prins Charles til møtet på slottet Sandringham langs kysten av Norfolk nordvest for London. Det var antatt at Meghan, som er i Canada med parets sønn Archie, skulle delta på møtet via telefon.

Møtet er blitt tolket som et tegn på at dronningen ønsker å ha kontroll på utfallet av Harry og Meghans ønske om å jobbe for å bli økonomisk uavhengige og dele tiden sin mellom Storbritannia og Nord-Amerika.

– Harry og Meghan har gjort det klart at de ikke ønsker å være avhengige av offentlige midler i sine nye liv, heter det i uttalelsen fra dronning Elizabeth mandag.

– Ble såret

Blant spørsmålene som nå trenger en avklaring, er hvem som skal betale for Harry og Meghans sikkerhetsvakter, hva slags type inntektsbringende arbeid de kan påta seg og hva slags skattekonsekvenser det vil få å flytte ut av Storbritannia.

Kilder på slottet har uttalt at dronningen ble såret over parets overraskende kunngjøring. Venner av Harry og Meghan har sagt at paret føler seg tilsidesatt fordi kongefamilien ønsker å fokusere på de fremste i arverekkefølgen til tronen – prins Charles, prins William og Williams sønn George.

Harry, som er den sjette i arvefølgen til tronen, giftet seg med den amerikanske skuespilleren Meghan Markle i 2018. De fikk sønnen Archie i mai i fjor.

