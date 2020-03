Antall koronadødsfall i Sverige har økt til 146

Tallet på koronasmittede som har dødd i Sverige, har økt med 36 fra søndag, opplyser svenske folkehelsemyndigheter.

Et sivilt sykehustelt ble satt opp i Helsingborg fredag. Mandag meldes det om over 4.000 smittede i landet. Foto: Foto: Johan Nilsson/TT / NTB scanpix

NTB-TT

Antallet som har fått påvist smitte, er over 4.000, og 146 av dem er døde. I alt 306 personer får eller har fått intensivbehandling.

– En kraftig økning i tallet kan komme av at det har vært helg og at det er et visst etterslep, sier statsepidemiolog Anders Tegnell på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Svenske myndigheter ber nå alle i landet om å avstå fra reiser i påsken.

Må slippe ekstra belastning

– Ut ifra de daglige vurderingene som Socialstyrelsen gjør av helsevesenet, så vil vi be alle som kan avstå fra reiser i påsken, om å gjøre det, sier Taha Alexandersson, som er stedfortredende kriseberedskapssjef i Socialstyrlsen.

Begrunnelsen for anbefalingen er at regionene ikke skal bli ytterligere belastet i en tid der de gjennomfører omstillinger for å møte koronautbruddet.

Svenske regioner har trappet ned på ikke-akutt kirurgi, de omskolerer ansatte og har gjort om avdelinger slik at de kun skal behandle personer med covid-19.

Mangler utstyr

Alexandersson sier også at det arbeides for fullt med å skaffe til veie nok beskyttelsesutstyr.

Mange av dem som har dødd av covid-19 i Sverige, er mellom 70 og 90 år, ifølge svenske folkehelsemyndigheter. 66 av de døde har vært i denne aldersgruppen.

Kun en av de døde er under 30 år, åtte personer er mellom 50–59 år, seks personer mellom 60–69 og 34 personer mellom 70–79 år. I tillegg har 32 personer vært 90 år eller eldre.

Halvparten av de døde har befunnet seg i Stockholm fylke.