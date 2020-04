Nordsjøolje under 20 dollar fatet

Prisen på nordsjøolje falt tirsdag under 20 dollar per fat, i kjølvannet av den historiske priskollapsen for amerikansk råolje.

Oversiktsbilde Johan Sverdrup feltsenter på norsk sokkel i Nordsjøen. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

NTB

På formiddagen tirsdag gikk det raskt nedover for nordsjøoljen. Den ble omsatt for rundt 19,5 dollar fatet, ifølge Dagens Næringsliv og E24.

Nedgangen siden forrige sluttnotering var på rundt 25 prosent.

Dagen før ble amerikansk lettolje for levering i mai rammet av en historisk priskollaps. For denne oljetypen var prisen minus 40 dollar fatet på det laveste.