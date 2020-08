USA etter Iran-nederlag i Sikkerhets­rådet: – Utilgivelig

Verken europeiske land, Kina eller Russland ville støtte et amerikansk forslag i Sikkerhetsrådet om forlengelse av våpenembargoen mot Iran.

Det amerikanske nederlaget øker sannsynligheten for at USA på egen hånd kan forsøke å tvinge gjennom en gjeninnføring av FN-sanksjoner. Eksperter påpeker at et slikt scenario kan i Sikkerhetsrådet ut i en dyp krise.

Forslaget som ble nedstemt dreide seg om å forlenge embargoen på ubestemt tid. I avstemningen fredag fikk USA kun støtte fra Den dominikanske republikk.

– Sikkerhetsrådets manglende besluttsomhet for å forsvare internasjonal fred og sikkerhet er utilgivelig, sa USAs utenriksminister Mike Pompeo.

Den amerikanske FN-ambassadøren Kelly Craft beskrev utfallet som «kvalmende – men ikke overraskende».

Ingen europeisk støtte

Russland og Kina stemte mot forslaget. Men de trengte ikke legge ned veto, siden USA uansett var langt unna å få flertall.

Alle de europeiske landene i Sikkerhetsrådet unnlot å stemme.

Regjeringen i Iran gleder seg over resultatet og peker på at andre land ikke har latt seg presse av USA.

– Aldri tidligere i FNs 75 år lange historie har Amerika vært så isolert, skriver Abbas Mousavi, talsmann for Irans utenriksdepartementet, på Twitter.

– Fornuftig forslag

Pompeo ba i slutten av juni FNs sikkerhetsråd om å forlenge våpenembargoen, som utløper i oktober.

Hevingen av embargoen var inkludert i den internasjonale avtalen om Irans atomprogram fra 2015.

Sikkerhetsrådet «avviste et fornuftig forslag om å forlenge den 13 år lange embargoen mot Iran og baner vei for at verdens ledene sponsor av terrorisme kan selge våpen uten FN-restriksjoner for første gang på over et tiår», uttaler den amerikanske utenriksministeren, ifølge Reuters.

President Donald Trump trakk USA fra atomavtalen i 2018. Europeiske land har fortsatt et håp om å redde den og frykter en forlengelse av våpenembargoen på ubestemt tid vil gjøre det umulig.

Høyt spill

USA har tidligere truet med å forsøke å tvinge gjennom en gjeninnføring av FN-sanksjonene mot Iran ved å ta i bruk en kontroversiell teknikk som omtales som «snapback».

Pompeo har hevdet at USA fortsatt er en del av atomavtalen med Iran, slik den ble undertegnet i 2015 – og dermed kan tvinge gjennom nye sanksjoner hvis de mener Iran bryter avtalen. President Donald Trump trakk USA fra avtalen i 2018.

USAs tradisjonelle europeiske allierte i Sikkerhetsrådet, som Trump-regjeringen stadig er mer på kant med, er svært skeptiske til dette argumentet. De advarer om at et slikt forsøk kan delegitimere rådet.

– Neste uke

USA har likevel planer om å formelt legge inn et slikt krav neste uke, ifølge AFP.

– Faktum er at alle i FN tror forslaget om å forlenge embargoen bare er et forspill til et amerikansk forsøk på å utløse «snapback» og senke atomavtalen med Iran, sier Richard Gowan, som er FN-ekspert i International Crisis Group.

Norge er valgt inn til en av de rullerende plassene i FNs sikkerhetsråd, og tar plass i januar 2021. Norge får imidlertid observatørstatus fra 1. oktober i år.